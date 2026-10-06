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CNN: Белый дом не предоставил доказательств опасности неугодных Трампу СМИ

CNN: Белый дом не предоставил доказательств опасности неугодных Трампу СМИ

REUTERS/Anadolu Agency Адвокаты изданий CNN, MSNOW и Politico, лишенных доступа в Белый дом, утверждают, что администрация так и не привела новых аргументов в пользу своего решения.

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