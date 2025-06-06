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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бизнес идет в спорт. Шестая Спартакиада предпринимателей прошла в Бочкарях

Бизнес идет в спорт. Шестая Спартакиада предпринимателей прошла в Бочкарях

Мероприятие состоялось 31 мая Шестая Спартакиада в Бочкарях / Фото: Александр Черный / "Алтайский спорт" Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры предпринимателей Алтайского края прошла 31 мая в селе Бочкари Целинного района.

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