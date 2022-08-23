Экс-глава МИД Польши: Окончание войны на Украине очень опасно

Экс-глава МИД Польши, а ныне евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский в эфире Polskie Radio высказал свое мнение по поводу происходящего на Украине и назвал вероятные мирные переговоры с Россией не самой лучшей идеей.