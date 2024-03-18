SpaceX запустит шпионские спутники для разведки. В интересах США

Компания SpaceX Илона Маска занимается созданием сети из нескольких сотен шпионских спутников для американской разведкиЗасекреченный контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов был заключен в 2021 году между подразделением SpaceX под названием Starshield и Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) США.
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