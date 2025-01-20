Трамп планирует вернуть смертную казнь на федеральном уровне

ВАШИНГТОН, 20 января, ФедералПресс. Избранный президент США Дональд Трамп планирует после вступления в должность восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при Джо Байдене.
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