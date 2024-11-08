В Новоаннинской гимназии прошло увлекательное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которое отмечается 10 ноября.
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В Новоаннинской гимназии прошло увлекательное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которое отмечается 10 ноября.