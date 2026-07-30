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Царьград

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"Разговаривать не с кем": Москва приняла долгожданное решение по СВО. Слово взял русский полковник

"Разговаривать не с кем": Москва приняла долгожданное решение по СВО. Слово взял русский полковник

Это ночью русская армия нанесла тяжелейший удар по военным объектам противника. После столь массированного налёта складывается впечатление, что Москва приняла долгожданное решение по СВО - безоговорочный разгром ВСУ.

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