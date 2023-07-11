RT Russia

11 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    И отправьте его в любимый ТочикистонХуснуллин сообщил...
  • Andrew Kleymenov
    Ещё одни "доброжелатели"! А воевать чем? Запретами?Минпромторг: до к...
  • Стас Гулинов
    Начало конца золотого века запада уже началось когда в сторону России этот запад зубы скалить стал!Столтенберг: побе...

Кочующее огневое средство: российская армия получила модернизированные 120-мм миномёты «Сани»

Кочующее огневое средство: российская армия получила модернизированные 120-мм миномёты «Сани»

Минобороны РФ была передана партия модернизированных 120-мм миномётных комплексов «Сани». По данным госкорпорации «Ростех», оружие доказало свою надёжность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх