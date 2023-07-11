Кочующее огневое средство: российская армия получила модернизированные 120-мм миномёты «Сани»

Минобороны РФ была передана партия модернизированных 120-мм миномётных комплексов «Сани». По данным госкорпорации «Ростех», оружие доказало свою надёжность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях.
Минобороны РФ была передана партия модернизированных 120-мм миномётных комплексов «Сани». По данным госкорпорации «Ростех», оружие доказало свою надёжность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях.
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