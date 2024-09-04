Сальдо рассказал о подготовке десанта ВСУ иностранными инструкторами

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные инструкторы на базах обучения в городе Очаков Николаевской области готовят десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) для форсирования Днепра.
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