Комплексы С-400 переделали в новое оружие

В России на полигоне Капустин Яр успешно испытали новую ракету для комплекса ПВО С-400. Появились кадры ее испытаний, за которыми наблюдал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, присутствовавший пусках.
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