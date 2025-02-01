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Песков отказался комментировать задержания экс-заместителей Чубайса

Песков отказался комментировать задержания экс-заместителей Чубайса

Накануне бывших сотрудников «Роснано» задержали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может комментировать задержания бывших сотрудников заместителей Анатолия Чубайса в Москве.

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