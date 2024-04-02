Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Примерно к концу весны президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут в ходе государственного переворота, организованного украинскими силовиками.
Зеленскому предрекли скорое свержение украинскими силовиками
Комментарии
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Betahon
Англичане через свою разведку верны своим принципам убирать неугодных вассалов при помощи провоцирования и подсуживания местных коррумпированных военных...Так они угробили нескольких наших царедворцев, включая императора Павла. Сейчас, очевидно, от апокалипсического удара отправится к Бандере и Зеленка...
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