Новосибирский эксперт Яков Дель рассказал о пользе сала для мужчин

– Прежде вспомним, как вообще может использоваться сало в быту, – продолжает Яков Крестьянович. – Нарезанную квадратиками свиную кожу салом вниз с давних времен подкладывали под ножки тяжелой мебели, чтобы передвинуть по полу.
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