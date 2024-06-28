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Маккиннон стал обладателем приза лучшему игроку сезона НХЛ по версии хоккеистов

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил приз Теда Линдсея. Он вручается самому выдающемуся игроку в регулярном чемпионате НХЛ по итогам голосования членов Ассоциации игроков лиги.

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