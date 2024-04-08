Росгвардейцы-добровольцы начнут получать те же меры поддержки, что и добровольцы в Минобороны

Правительство приняло новое постановление о поддержке добровольцев, служащих в Росгвардии. Как сообщили представители пресс-службы кабинета министров, этот шаг анонсирован в понедельник, 8 апреля, передают "Известия".
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