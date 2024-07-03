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Макрон снова передумал: Французов уже отправили в зону СВО, но президент Франции продолжает юлить

Макрон снова передумал: Французов уже отправили в зону СВО, но президент Франции продолжает юлить

© Kremlin Pool/Globallookpress Президент Франции Макрон продолжает юлить. Несмотря на то, что французы уже отправлены в зону СВО, он никак не решится заявить, что там действует официальный контингент.

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Комментарии
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АндрейБорков
Какая нам разница, что происходит во Франции? Кто из политиканов лягушачьих там на коне, а кто под конем. И те и другие Россию считают или очень плохой или совсем плохой страной. К России там ни кто нормально, адекватно не относится. Ни Моня Макрон, ни Ля Пен, ни граф Де Ля Фер, ни кто. А если лягушатники отправили своих кадровых военных на УкРуину и явно для войны с Россией, то и Моня и Пен, и Фер, все они одобряют и поддерживают ВОЙНУ с Россией, но уже не УкРуины, а именно Франции! И коли до сих пор Моня является президентом, действующим президентом, то отправка войск на УкРуину это ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ России!!! Чего ждем, господа-товарищи? Если пошли такие дела, то почему Париж еще не помножен на ноль? Не по тому ли, что шкурные интересы отдельных представителей правящих кругов России тут имеют место быть? Не по тому ли, что за последние несколько месяцев &quot;Газпром&quot; увеличил поставки газа во Францию в 2-2,5 раза? И это в страну, которая производит оружие для УкРуины и отправляет туда войска!!!! Теперь понятно, почему из мировой философии и политологии в современных ВУЗах исключены упоминания о В.И. Ленине(Ульянове) и все его работы. Нечто подобное, в начале 20-го века он описывал, анализировал и упоминал.
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