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WP: Дочь спецпосланника Келлога возглавляет фонд, оказывающий помощь Украине

WP: Дочь спецпосланника Келлога возглавляет фонд, оказывающий помощь Украине

СМИ раскрыли, чем занимается дочь спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, является главой фонда R.

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