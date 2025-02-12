МЧС: 300 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Охотском море, их эвакуируют

Около 300 рыбаков на Сахалине оказались на дрейфующей льдине, ее оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали постепенно расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля.
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