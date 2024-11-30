Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • S Sharkov
    Зачем Минитмену большая точность? По шахтам бьет проникающей БГ. Для Москвы большой разницы не будет если и на киломе...СБУ неспроста зас...
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NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

В МВД США предупредили о растущем влиянии преступной группировки из Венесуэлы «Трен-де-Арагуа», которая уже обосновалась в 16 американских штатах, пишет издание New York Post со ссылкой на служебную записку ведомства.

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