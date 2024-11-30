NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

В МВД США предупредили о растущем влиянии преступной группировки из Венесуэлы «Трен-де-Арагуа», которая уже обосновалась в 16 американских штатах, пишет издание New York Post со ссылкой на служебную записку ведомства.
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