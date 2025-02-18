Политика как он...
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Политика как она есть

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Падение Европы

Падение Европы

Добрый вечер, Империя. США вывозят золото из Лондона и его роль депозитария снижается. Успокоить ситуацию пытается глава английского ЦБ Эндрю Бейли, который утверждает, что золото ещё есть.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
А вот это ВЕРНО ☝🏻‼️‼️‼️ЛЮБЯТ НАШИ &quot; комментаторы&quot; бежать впереди паровоза ‼️Нередко своим &quot;недержанием&quot; ПОРТЯТ И ВОЕННЫЕ МЕРЫ,И НАПРАВЛЕННОСТЬ  НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️
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12 час.
Генрих
Пиндосы то могут и сами обидеться на европейских гинекологов...газ перекрыть або цену повысить.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Увы, но  в  РФ  нет  предприятий  США  на триллион  долларов.
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8 час.
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