Падение Европы

Татьяна Курочкина А вот это ВЕРНО ☝🏻‼️‼️‼️ЛЮБЯТ НАШИ " комментаторы" бежать впереди паровоза ‼️Нередко своим "недержанием" ПОРТЯТ И ВОЕННЫЕ МЕРЫ,И НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️

Генрих Пиндосы то могут и сами обидеться на европейских гинекологов...газ перекрыть або цену повысить.