Добрый вечер, Империя. США вывозят золото из Лондона и его роль депозитария снижается. Успокоить ситуацию пытается глава английского ЦБ Эндрю Бейли, который утверждает, что золото ещё есть.
Падение Европы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Курочкина
А вот это ВЕРНО ☝🏻‼️‼️‼️ЛЮБЯТ НАШИ " комментаторы" бежать впереди паровоза ‼️Нередко своим "недержанием" ПОРТЯТ И ВОЕННЫЕ МЕРЫ,И НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️
Ответить
12 час.
Генрих
Пиндосы то могут и сами обидеться на европейских гинекологов...газ перекрыть або цену повысить.
Ответить
8 час.
Владимир Алтайцев
Увы, но в РФ нет предприятий США на триллион долларов.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии