Россияне приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ и жителей Курской области

14 сентября 2024 года стартовал автопробег, организованный ДОСААФ России совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и посвященный поддержке участников СВО и доставке гуманитарной помощи жителям Курской области.
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