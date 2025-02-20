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Петербургский дневник

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«Уралвагонзавод» модернизирует защиту на танках Т-90МС

«Уралвагонзавод» модернизирует защиту на танках Т-90МС

Машина также обзавелась современной пушкой Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, сообщил РИА Новости представитель Концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») Александр Тарантин.

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Комментарии
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Иванов Иван
..экспортный..
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17 час.
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