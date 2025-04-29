Авиалайнер МС-21 с новыми российскими системами впервые поднялся в небо / © ОАК Самолет МС-21 с импортозамещенными системами и агрегатами поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) утром 29 апреля.