Украина никому не нужна

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина никому не нужна Украина как чемодан без ручки никому фактически не нужна. Не нужна в плане помощи и партнёрских отношений.Вернуться к статье3612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕкатеринаПусть все укропы которые мирных жителей убивали сдлхнут от голода из Росси все укропов вон намордник и не пускать Западенцев дохните у себя на Украине твариДарья ИвлеваЧто - то , возможно и светило Окраине , когда Крым был её частью , но сейчас , когда стало понятно , что Крым уже не вернуть и этого не случится - Запад на Окраине поставил крест !Сергей СаенкоСвинство и наглость хохлов проявились особенно в последние 30 лет незалежности. Поэтому конец окраины логичен и закономерен. Жалеть и лечить некого. Та мизерная часть трезвых украинцев, ничего не сможет сделать с остальной массой продажных хохлотварей. Это будет местный катаклизм. Хохлы этого вполне заслужили.Сергей ЯминовВы абсолютно правы.Серж ЮжанинАВАлександр ВиноградовА пошли вы братишки на ху..ИванДля настоящего хохла нет НИчего страшнее, как быть НИкому НЕнужным.Валерий ЕвстафьевВ mirtesen есть только две страны: США и Украина. От этого их мир тесен. Надоели обе. Желаю им обеим процветания и чтобы не мельтешили в наших новостях.Николай ТитовКремлевские , возможно, то же так считают, но они же, не хорошие такие, Ку.... не делают, вот в чем проблема!Валерий ЕвстафьевСами-то поняли, что написали? А что хотели написать? Если поняли, то хорошо. А я здесь причём? "Кремлёвские" считают по-другому, раз говорят только о США и Украине.Natalija OsmininaПо сути, это одна страна - США и их тень Украина. Ослабеют Штаты и тень будет знать свое истинное место. И времена эти не за горами. И "мельтешить" они будут. Поскольку США - главный геополитический враг России. А врага надо знать в лицо. А тень врага - на границах России, готовая гадить и совершать терракты. Никого более значимых на сегодня нет. И не понимать этого, значит оставаться дураком.Серж ЮжанинДа... Грамотей ты, Колян!..Анатолий ЛановойОн не Титов, он Тупов. Все его высеры это подтверждают.Natalija OsmininaЗападу сейчас не будет фартить ВО ВСЕМ. На всех фронтах. Природа против этих ублюдков. Так что и "подарка" в виде Украины им преподнести России не удастся. Украина будет расчленена. Западная часть уйдет на Запад, да и восточная не будет присоединена к России, она будет ПРОроссийской - Новороссией от Днепра до Черного моря и Приднестровья.Игорь КузнецовВсё возможно. Это как один из вариантов развития событий.Natalija OsmininaЭто единственно ПРАВИЛЬНЫЙ вариант событий. А сейчас Природа всё делает ПРАВИЛЬНО. И я всегда писала - в политике надо говорить не о СПРАВЕДЛИВОСТИ, потому что это понятие субъективное и эмоциональное, а о ПРАВИЛЬНОСТИ. И была приятно удивлена, как Китай в своем докладе это слово произнес МНОГО РАЗ, акцентируясь именно на нем. Это раньше в точке бифуркации было много путей. И то они появлялись только после первого раздвоения (репликации). А сейчас мир выходит на финишную прямую - есть только репликация - поляризация на два полюса. Или ПРАВИЛЬНО или неправильно. Или РОССИЯ или запад. Те, кто мельчает, идут в утиль. Таковы законы эволюции. И мельчать и тупеть (а мельчают от безмерной тупости) суждено на этот раз Западу. Через 100 лет придет очередь и России. Вон Миллер сказал: "газа России хватит на 100 лет"))) А Китай уже готовится, планирует на 100 лет вперед - ко времени своего лидерства. А России эти 100 лет нужны для того, чтобы вырастить душу. Ведь, человечество мельчает, доходит до точки, из которой прорастает волновая суть, как цветок из семени - помните корпускулярно-волновой дуализм?))) Он не только для микромира, он работает ВЕЗДЕ. Потму что человек состоит из света (из электронов)). Когда-то свет родился из звука (явление сонолюминесценции), потом всё закольцовыается, и свет снова превращается в звук, теряя материальность. Так что нужно успеть стать Человеком, а не человекоподобным биороботом, которыми многие являются.Natalija OsmininaКак я написала Вам, Игорь в теме "российской оппозиции"https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43166695018/Kak-rossiyskaya-oppozitsiya-vyicherknula-sebya-iz-vyiborov-i-iz-?utm_referrer=mirtesen.ru: "Каждому сейчас суждено самоубиться в меру его тупости, продажности и алчности", то же самое можно применить и к сепарации человечества на два полюса: "за все приходится платить". Не захотел стать Человеком, ведешь себя, как тварь, значит, и сдохнешь, как тварь- биоробот. Заметили, сейчас ответки начали приходить? К той же Франции за Мистрали)))Игорь КузнецовВ экономических отношениях не может быть понятия "Человечность". Это внутри семьи, да и то не всегда, можно простить, поделиться по справедливости. США проводили и проводят агрессивную политику даже за счёт своих союзников. "Сожрали" СССР (кроме России - вовремя опомнились), теперь возьмутся за ЕС. Это прагматичная модель поведения. Ничего личного.Анжела Курова"Ничего личного" - это девиз капитализма, которому приходит конец.Natalija OsmininaВ мире есть волки и овцы, животные и растения, Добро и Зло, мужское и женское, кислород и углекислота. Все в симбиозе: кто-то нападает, а кто-то защищаясь, не дает завоевывать его пространство. В мире геополитике агрессивном Злом было англосаксы, а другим «женским» полюсом (углекислотой) выступала Россия, которая тушила пожары, развязываемые обозревшим «кислородом». Собственно, в этом и заключается периода заболевания астмой-углекислота не тушит, а уступает, сдает позиции более активному кислороду. Вот это и есть толерантность – потворству Злу. В том то и прикол, что в «в экономических отношениях не может быть понятия "Человечность". Но это понятие живет не только «внутри семьи». И я, вообще не говорю ни о какой дележке «по справедливости». Я говорю о Вселенских законах эволюции – о примате сознания над материей: материя родилась из сознания и в сознание вернется. А Вы, Игорь, все время находитесь в узких рамках законов Ньютона и К.Маркса: «материя первична по отношению к сознанию». Снова ищете «кому выгодно» и «кто виноват»? На этот раз злобный оскал капитализма и животную природу человека. А сейчас человечество разделяется, начинается эра выбора. Или руководствуешься собственной выгодой в ущерб совести – либо наоборот. Либо идешь в утиль, либо еще поживешь.Игорь КузнецовПопробуйте жить одним духовным, идеей, сколько Вы проживёте? Идея, как на Украине, может быть разрушительна и пожирать материю. Но она достанется не всем, а "кучке", которая внедрила и продолжает внедрять идею укронацизма в головы граждан Украины. Если Вы читали В. Ленина, то там было понятие и материи, и, от Гегеля, понятие "духовность". Гегель констатирует, что в познании “сущности вещей” обыкновенно видят “задачу или цель философии”, поскольку убеждены, что “философия не должна оставлять вещи в их непосредственности, а должна показать, что они опосредствованы или обоснованы чем-то другим”, представляя “непосредственное бытие вещей... как бы корой или завесой, за которой скрывается сущность”.Natalija OsmininaВ этом и есть великая тайна космическо-земного баланса – прокормить свою тушку, не пятная совесть. Это и есть та самая ловушка, в которую попали Адам и Ева))) Не хрен жрать яблоки от незнакомых людей, дети сейчас это знают)), тем более, от змеюг. Нажрались ножек Буша от змеюки англосаксонской и отравились змеиным ядом –гормонами роста)) Вот и выросли в олигархов. Зато потеряли совесть, а с ней и СССР. Когда-то очень увлекалась философией. И у Ленина есть прекрасные работы, с которыми нас не знакомили на уроках «марксистко-ленинской философии». Но сейчас пришло НОВОЕ время. Оно сделало петлю и пошло к своему началу - от прогресса к смерти цивилизации. Мы опускаемся в Средневековье. И раз часть белой цивилизации все же выберется из этой воронки, выбрав полюс Добра, то нужно соединить научный прогресс со всеми духовными постулатами, давать философию проще и понятнее, привязывая её к открытиям астрофизики и квантовой физики, поскольку это абсолютно одно и то же. Сейчас же ничего не работает. Нет идей, нет идеологии, никто не понимает, куда идем. Еще надеются, что уйдет ковид и все будет, как "при бабушке". Даже православие как-то умерило свой пыл. Потому что уже ничего из старого не работает.РУСЛАН КазаковУкраина це не Европа, да и кому она нужна будет...Максим БуровУкраина- эталон, как имея всё, остаться с ... .Этакая мировая лидерша по про... быванию всего что только можно. Чемпионка по деградации. Такое не то что трогать-на такое смотреть омерзительно. Не дай бог ещё и заразно окажется.ММарияВсё равно жалко дураков. Мы тоже были такими же идиотами в 1991г! Сдали свою страну без тени сопротивления. Орали на площадях "Ельцин!Ельцин!" Мечтали стать буржуями, а нас даже в пролетарии не взяли. Заводы, фабрики позакрывались. Поверили "демократам - авантюристам. Только сейчас до некоторых дошло, что происходило.Natalija OsmininaТак большинство россиян выучилось на своих ошибках. А украинцы на чужих учиться не хотят. Это же было на их глазах. Просто отделались легким испугом в Перестройку. И сейчас снова наступают на те же грабли. Жалеть нельзя. Каждый сам выбирает свой путь.Лора ЛораА наши либерасты тоже Дерьмо собачье...Разве не Хохлы?vasilij kostinполностью согласен с автором.Украине ничего не светит.она используется только чтобы у Россий было напряжоность на границах.и воевать за Украину запад точно не станет.Сергей ЕжковПечально, что даже русские живущие на украине без мозгов.Любовь ЯчменеваЗаразно жить в Бандеростане!VGVasily GolovНа это есть политические и экономические причины. 1.Политические не целесообразно ради Украины показывать раскол НАТО.Одни ЗА прием,другие Против. 2.Содержание стоит больших денегЛБЛюдмила Боченковада кому хоть нужна попрашайка и изживенка украина !! давно бы должна эту истину понять да и видно что народ всё устраивает !донбасси крым не захотели такой жизни и ушли навсегда!!!!!!!!Александр Григоровне нужна она нам ни в каком виде ...не раз уже предавалаФедор КрониковскийЕсли смотреть на геополитические процессы в общем плане (в рамках божественного промысла), то Украине предписана роль стимулятора России. Подробная ситуация возникла и у Китая на Тайване. Что, в итоге, станет с самой Украиной пока не ведомо. Однако, при всем при том, с помощью заокеанских "добродетелей" она с этой задачей справляется.Елена АлександровнаТрудно с Вами не согласиться. Так всё и есть.Елена АлександровнаОт украины устали все! Если бы не Донбасс, так и говорить бы о них не стоило!Комментировать
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