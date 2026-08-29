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Раймонд Паулс пришёл на радио студентом, а ушёл через 70 лет — уже частью самой системы

Раймонд Паулс пришёл на радио студентом, а ушёл через 70 лет — уже частью самой системы

В 1956 году Раймонд Паулс пришёл на радио не как легенда и даже не как известный композитор. Ему было 20 лет.

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