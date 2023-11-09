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Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября 2023 года, комментируя возвращение олигарха Михаила Фридмана в Россию, заявил: "Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна".

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Комментарии
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Петр Примаков
Скажем, истина написана, и не только о нём....
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8 час.
МБ
Марина Биченова
Россия для них место откуда они выкачивают деньги, родины у них нет. Песков ещё один&quot; кукуш&quot; с разбросанными по миру кукушатами.
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6 час.
Zoia Goldshtab
Ну и..........
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8 мин.

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