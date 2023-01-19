В Челябинской области девушка, сдававшая на права, стала жертвой автоинструктора

Мошенник выманил у нее 27 тысяч рублей, обещая качественные услуги. 18-летняя девушка из Аргаяшского района училась вождению, но сдать практическую часть экзамена никак не могла.
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