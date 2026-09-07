Захарова заявила о двойных стандартах доклада ЕС о правах человека

Евросоюз превратил тему прав человека в инструмент давления на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя доклад ЕС по правам человека и демократии в мире.
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