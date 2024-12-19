В Трудовой кодекс планируют внести поправки, чтобы россияне работали больше. 💪💪💪 Минэкономразвития разработало законопроект «по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров», пишет РБК.
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В Трудовой кодекс планируют внести поправки, чтобы россияне работали больше. 💪💪💪 Минэкономразвития разработало законопроект «по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров», пишет РБК.