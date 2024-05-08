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Уксус или минералка: какой маринад для шашлыка лучше с точки зрения науки

Уксус или минералка: какой маринад для шашлыка лучше с точки зрения науки

Майские праздники — это выходные плюс шашлыкизация всей страны. Самое время разобраться, как же правильнее готовить мясо к приготовлению на углях — в уксусе или в минеральной воде? фото: Shutterstock/Fotodom.

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