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Газета.ру

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Сикорский: президент Польши мог бы повлиять на Трампа в вопросе Patriot для Киева

Сикорский: президент Польши мог бы повлиять на Трампа в вопросе Patriot для Киева

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий мог бы воспользоваться своими хорошими отношениями с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине с ракетами для Patriot.

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