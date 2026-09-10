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Zcash торгуется выше $1250 и приближается к девятому месту, занимаемому Hyperliquid

Zcash торгуется выше $1250 и приближается к девятому месту, занимаемому Hyperliquid

Zcash (ZEC) продолжил свой замечательный забег 2026 года в среду, торгуясь около $1250 и зафиксировав рост почти на 8% за день.

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