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SPORT24.ru

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Третьяк рассказал, что Кубок Первого канала может пройти на новой арене «Торпедо»

Третьяк рассказал, что Кубок Первого канала может пройти на новой арене «Торпедо»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Кубок Первого канала в ближайшие годы может пройти в новом дворце «Volga Арена» в Нижнем Новгороде.

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