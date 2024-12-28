Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россия во всех неядерных сценариях развития конфликта на Украине победит, а также осознать отсутствие намерений Москвы взять под контроль всю страну.
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