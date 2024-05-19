А вдруг мы услышим да и переймём передовой американский опыт?

Отличный ответ украинецу. Сначала вступление, дабы было понятно, о чём речь.Украинец з Полтавы кричит, что вот Америка кормит своих - "десятки (или уже сотни ?) ярдов зелени Украине; финансовая (и многая прочая) помощь государствам, где совершился цветной переворот; и т.