Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А вдруг мы услышим да и переймём передовой американский опыт?

Отличный     ответ    украинецу. Сначала  вступление, дабы  было  понятно,  о  чём  речь.Украинец  з  Полтавы  кричит, что      вот  Америка  кормит  своих  - "десятки (или уже сотни ?) ярдов зелени Украине; финансовая (и многая прочая) помощь государствам, где совершился цветной переворот; и т.

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