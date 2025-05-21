Самая лучшая погода бывает в последний день отпуска. Представляем прогноз на 21 мая в Иванове

Самая лучшая погода бывает в последний день отпуска. Представляем прогноз на 21 мая в ИвановеСегодня, 21 мая, нас встречает утро, укутанное в лёгкое одеяло облачности, и воздух, наполненный дыханием +17°C.
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