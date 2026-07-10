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Разница в 13 лет, обвинения в бесталанности и отъезд в США: как первый муж Веры Глаголевой изменил её жизнь

Разница в 13 лет, обвинения в бесталанности и отъезд в США: как первый муж Веры Глаголевой изменил её жизнь

Первые шаги Веры Глаголевой в кинематографе сопровождались громким шепотом за кулисами: недоброжелатели утверждали, что юная девушка без актерского образования получает главные роли исключительно благодаря покровительству известного режиссера Родиона Нахапетова.

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