Кого и когда убил "политеховский" маньяк? Список жертв

На данный момент известно об 11 девушках и женщинах, которых убил "политеховский" маньяк Одиннадцать девушек и женщин стали жертвами "политеховского" маньяка, которого не могли найти в Алтайском крае больше 20 лет.
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