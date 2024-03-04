"Строится, значит – развивается". Депутаты БГД о том, как меняется Барнаул

В 2023 году в столице Алтайского края построили порядка 30 многоквартирных домов В преддверии отчета главы Барнаула Вячеслава Франка перед депутатами городской Думы, народные избранники оценивают, что изменилось в городе за последний год.
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