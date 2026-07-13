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Гендиректор «Ювентуса»: «ПСЖ» просит больше 45 млн евро за Коло-Муани – цена слишком высока. Либо мы договоримся, либо будем искать другого игрока»

Генеральный директор « Ювентуса » Джованни Карневали высказался о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Рандаля Коло-Муани .

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