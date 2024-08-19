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СССР-Россия

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Олег Царёв: «Нападением на Курскую область Зеленский вынудил Запад начать слив киевского режима»

Олег Царёв: «Нападением на Курскую область Зеленский вынудил Запад начать слив киевского режима»

  Берлин нашёл повод убрать «Леопарды» из России — так немцы накажут Украину и за «Северные потоки», и за своеволие Германия, скорее всего, откажет Киеву в новых поставках вооружений, и вообще прекратит быть союзником Украины.

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