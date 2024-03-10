Российские звезды объявили Пугачевой бойкот: Выполняет заказ Запада

Конфликт между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым в шоу-бизнесе обсуждают многие артисты. После того, как Михайлов высказался о том, что бежавшие из России эстрадники на коленях приползут обратно и будут умолять о прощении, Пугачева ответила ему ругательством, утверждая, что якобы нормальные люди не собираются возвращаться.
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