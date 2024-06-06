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Китай

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Премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость продвигать административное строительство на основе верховенства закона

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду подчеркнул, что необходимо дальше укреплять потенциал по выполнению работы и решению проблем, используя мышление и методы, основанные на верховенстве закона, и уверенно продвигать административное строительство на основе верховенства закона.

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