Азербайджан и Чехия представили ЗРПК CWS-30GD Viking Опытный ЗРПК CWS-30GD Viking на параде в ноябре 2025 г.
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