T-Online: поставки Taurus Украине идут вразрез с интересами безопасности ФРГ

Отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса "воздух-земля" Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, отправка которых Украине идет вразрез с интересам безопасности Германии.