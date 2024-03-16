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T-Online: поставки Taurus Украине идут вразрез с интересами безопасности ФРГ

T-Online: поставки Taurus Украине идут вразрез с интересами безопасности ФРГ

Отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса "воздух-земля" Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, отправка которых Украине идет вразрез с интересам безопасности Германии.

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