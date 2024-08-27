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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA представила шаблоны ИИ-приложений NIM Agent Blueprints для типовых бизнес-задач NV...

NVIDIA представила шаблоны ИИ-приложений NIM Agent Blueprints для типовых бизнес-задач NV...

NVIDIA представила шаблоны ИИ-приложений NIM Agent Blueprints для типовых бизнес-задачNVIDIA анонсировала NVIDIA NIM Agent Blueprints, каталог предварительно обученных, настраиваемых программных решений, предоставляющий разработчикам набор инструментов для создания и развёртывания приложений генеративного ИИ для типовых вариантов использования, таких как аватары для обслуживания клиентов, RAG, виртуальный скрининг для разработки лекарственных препаратов и т.

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