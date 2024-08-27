NVIDIA представила шаблоны ИИ-приложений NIM Agent Blueprints для типовых бизнес-задач NV...

NVIDIA представила шаблоны ИИ-приложений NIM Agent Blueprints для типовых бизнес-задачNVIDIA анонсировала NVIDIA NIM Agent Blueprints, каталог предварительно обученных, настраиваемых программных решений, предоставляющий разработчикам набор инструментов для создания и развёртывания приложений генеративного ИИ для типовых вариантов использования, таких как аватары для обслуживания клиентов, RAG, виртуальный скрининг для разработки лекарственных препаратов и т.