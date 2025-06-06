Открытая тренировка с учащимися колледжа.

В рамках пропаганды здорового образа жизни и популяризации футбола игроки ФК ´Белшина´ посетили филиал Учреждения образования ´Белорусскийгосударственный технологический университет´ ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ и провели открытую тренировку с учащимися колледжа, сыграли в мини-футбол, провели эстафету и с пользой провели вр .
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