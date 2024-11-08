Путин: Россия будет продолжать останавливать стремление к мировому господству

На 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно останавливает тех, кто пытается достичь мирового господства, и это будет продолжаться в будущем.
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