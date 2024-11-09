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Без "Ашан" в кармане. Крупнейшая французская сеть проводит массовые сокращения у себя на родине. Но не в России

Без "Ашан" в кармане. Крупнейшая французская сеть проводит массовые сокращения у себя на родине. Но не в России

Крупнейшая французская сеть супермаркетов "Ашан" переживает не лучшие времена. У себя на родине, во Франции, гигант ретейла вынужден закрывать магазины и проводить массовые сокращения, лишая работы тысячи людей.

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