Госслужащих США обязали сообщать о коллегах, чья работа связана с разнообразием

Американским федеральным служащим предписано сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой "разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности" (DEIA), которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии